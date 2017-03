Masacre de Florencio Varela: Una de las jóvenes baleadas reconoció al autor de los disparos

Magalí Pineda, una de las dos jóvenes que sobrevivieron al ataque que sufrieron hace más de un mes cuando salían de bailar en la localidad bonaerense de Florencio Varela, logró identificar al autor material del hecho a través de una serie de fotografías que le presentaron.

En el episodio murieron Denise Juárez y Sabrina Barrientos mientras que Némesis Núñez resultó también herida.

La adolescente de 16 años declaró por primera vez en la causa ante la Justicia donde "pudo hacer una reconstrucción y descripción detallada de lo que ocurrió. Al exhibirse una serie de fotos y sin titubear señaló a quien le disparó", contó el abogado de la joven, Julio César Torrada. "Ella no dudó en ningún momento", aclaró el letrado.

Según el abogado la joven se mostró "anímica y emocionalmente fuerte" al brindar su testimonio a la vez que se encuentra "estable". "Creemos que a partir de esto, la fiscalía y el juzgado van a tomar las medidas pertinentes", se esperanzó Torrada.

En ese sentido se aclaró que no se trata de Luis Esteban Weiman, el empleado de seguridad y ex de Denise, ni de ningún otro sospechoso cuyo nombre haya trascendido públicamente: "No es de los sospechosos que tuvieron difusión pública, pero sí estaba siendo objeto de seguimiento. Nunca trascendió la identidad de esta persona, y no la vamos a difundir", aclaró y agregó que el asesino: "No tenía vínculos con Magalí".

Según se supo, el sospechoso las habría acompañado a una remisería y a la parada del colectivo. Cuando se fue el segundo colectivo comenzó a disparar. En ese sentido, Torrada no descartó la línea "narco" de la que se habló a lo largo de la investigación. "Es una de las posibilidades que sea un sicario, no es la única", explicó.

