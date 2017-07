Mandó a su hija para que la exorcizaran pero en realidad era violada

Si bien los hechos comenzaron a ocurrir desde agosto del año pasado, la denuncia se realizó a mediados de noviembre en la Oficina Fiscal 7, ubicada en ese departamento. La acusación fue radicada por los hermanos de la víctima, quienes intentaron hablar con ella porque tenía 14 años y la querían aconsejar sobre sus relaciones sexuales con su novio. En ese momento, la víctima confesó los atroces hechos que venía viviendo.





Según reconstruyó hasta este momento la pesquisa, la propia madre de la adolescente aseguraba que tenía demonios dentro de su cuerpo. La solución era enviarla regularmente a la casa de una prima ya que su esposo supuestamente es "manosanta".





La víctima declaró ante las autoridades y confesó que en esas instancias fue toqueteada en reiteradas ocasiones por el sospechoso. Incluso agregó que una vez fue penetrada analmente, según detallaron fuentes ligadas al caso.





Tras la denuncia radicada en diciembre, los investigadores lograron detener al hombre a mediados de mayo, quien quedó representado por un defensor oficial. A los pocos días, le dictaron la prisión preventiva. En esa audiencia trascendió que tenía un antecedente del año 2013 por abusar sexualmente a una vecina de 8 años. Este último caso, también en etapa de investigación, se acumuló a la causa más reciente.





Con el avance investigativo, los sabuesos judiciales consideraron que la madre de la víctima y su prima estaban al tanto de lo que ocurría con la menor de edad. Es por esto que en los últimos días ambas fueron detenidas.





Todos los sospechosos -se reservan sus identidades para no develar la de la víctima- fueron imputados por abuso sexual gravemente ultrajante, el hombre como autor y las mujeres como partícipes primarias. El acceso carnal no se logró probar ya que la joven no tenía lesiones físicas -las autoridades creen que estaban cicatrizadas.









Por Sebastián Salas / Diario Uno