Lucha por la tenencia de su hija: "Tengo miedo de volver a España porque mi "ex" me puede matar"

Mayra Miranda no para de llorar. A sus 30 años, le toca pelear contra la Justicia para seguir dándole a su hija de 7 años lo que le brinda desde que volvió de España, cuando se separó de su "ex", Carlos Bermejo (39), en 2012. Es que luego de su separación inició una guerra de papeles, pedidos judiciales, audiencias, entrevistas con psicólogos; todo para conseguir que en Argentina le dieran la tenencia legal de su hija Sofía quien, por ahora, tiene únicamente la nacionalidad española. El padre, quien no ha vivido con la niña por cinco años, se instaló cinco meses en la provincia para seguir de cerca su pedido: que la niña sea restituida a su ciudad de origen. Lo consiguió, luego de que la Corte Suprema de Justicia la instara a volver a ese país.

Pero Mayra no quiere y tiene sus razones. No fue una vida fácil la que vivió junto a Carlos y, pese a las promesas del padre de su hija, tiene muchos miedos. Uno de ellos, y el más importante, es que carga con experiencias de situaciones de violencia y amenazas que la hacen pensar lo peor. "Yo no sé lo que sea capaz de hacerme él si vuelvo a España. Tengo miedo de que me mate o de que me meta presa porque sería una ciudadana ilegal y así poder sacarme a mi hija", relató a sanjuan8.com luego de haber estado presente en el programa A Media Mañana.

La desesperación que carga en sus hombros y los ojos rojos de tanto llanto, expresan las emociones a flor de piel que no soporta ni un minuto más, desde que le dijeron que debe hacerle caso a la Justicia. "No voy a dejar que mi hija se vaya. Voy a hacer todo lo posible para que se quede con nosotros", remarca con énfasis mientras solloza.

A su lado están su madre Mabel Ibanchi y su padre Felix Ramón Miranda. Llevan en la voz las señales del cansancio y la desesperación por el temor de perder a su nieta. Si Sofía se va, tienen miedo de no volver a verla. "¿Quién las va a cuidar allá si él (por Carlos) le dijo a mi nieta que si no se va con él va a matar a su mamá?", relató llorando Mabel. Ellos cuentan la historia desde cerca porque hace cinco años viven en Pocito con la pequeña. Dicen que su nieta le tiene miedo, que lo rechaza, que le tiene bronca". Ambos, sostienen que desde que llegó a San Juan, el padre de la menor no ha cumplido con la manutención y se ha mostrado desinteresado en situaciones de enfermedades y desventuras. "Tampoco le quiere pagar el colegio", cuentan, pese a que Carlos es un empresario de buen pasar.

Mayra y sus padres coinciden en algo; creen que Carlos sólo quiere demostrar en España que ganó y que puede hacer lo que él quiera porque es "poderoso" y tiene dinero. Pero también aseguran que "él no la quiere a Sofía", que no se va a ocupar de ella en el país europeo y que lo único que quiere es arruinarles la vida.Ahora Mayra tiene el tiempo contado para sacar el pasaporte y viajar con Sofía a España, pero se niega y promete no bajar los brazos hasta que la Justicia le de la razón.