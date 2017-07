Los chats entre Fabbro y una niña de 11 años, a la que habría violado: "Mandame fotos"

Probablemente ningún hombre le hable así a su ahijada, mucho menos si tiene apenas once años de edad. El futbolista Jonathan Fabbro, ex River Plate y Boca Juniors, conversó con la suya via Whatsapp a comienzos de abril de este año mientras estaba en México, en los últimos días de su contrato con los Jaguares de Chiapas. "Mandá fotos" le dijo Fabbro a la niña. "No da", le respondió ella: "Pedile esas cosas a tu novia", le reprochó, en referencia a su pareja, la modelo Larissa Riquelme. "A mi novio tampoco le mando fotos así", dijo luego.