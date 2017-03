Llegó a la guardia por un dolor de garganta y el médico abusó de ella

Florencia Goyeneche llegó a la guardia de la Clínica Tachella, en Haedo, con un fuerte dolor de garganta. La acompañó su padre, pero como tiene 18 años, ingresó sola al consultorio. La atendió el doctor Walter Caguano, quien abusó de la joven y se dedicó a manosearla mientras la revisaba. Luego de contarle a sus padres, la adolescente relató lo sucedido en la redes sociales, donde el caso se viralizó.





"Fui por un dolor de garganta y me tocó todo menos la garganta", señaló Florencia en un posteo que subió a Facebook, donde relató detalladamente lo que debía ser una consulta de rutina pero terminó en una pesadilla."¿Cómo estás, mi amor?", la recibió el médico, oriundo de Ecuador, y a continuación le dijo: "Vamos a revisarte".





Pero el examen se convirtió en una sucesión de tropelías. Primero le pidió que se subiera la remera para "revisarla mejor". Luego le subió el corpiño deliberadamente dejándola prácticamente desnuda. "Siguió tocando hasta desabrocharme el short", agregó la adolescente. "Me tocó todo" "Con la excusa de que me duele todo porque estoy contracturada, me empezó a tirar comentarios de pajero como 'relajate', 'entregate', 'estás volando de fiebre, estás toda calentita'", detalló.





"Prácticamente me tocó todo hasta las piernas, subiendo por la cola, donde me la agarra para hacerme masajes y le digo '¿es necesario?'". "En el momento no reaccioné, me quedé paralizada, no sabía si contarlo o no", confesó, pero remarcó: "Hablo porque no puede ser que alguien tenga que quedarse callada después de lo que pasó. Sé que no soy la única, que no es la primera vez que pasa".





Y efectivamente es cierto, no era la primera vez. El médico que fue denunciado por manosear a una joven de 18 años cuando fue a la guardia de una clínica de la localidad bonaerense de Haedo, ya había sido denunciado el año pasado por abusar de una mujer en un centro de salud del partido del partido de Vicente López, informaron fuentes judiciales.





Este segundo caso, que se suma al denunciado por Florencia de 18 años, ocurrió en marzo del año pasado en la Clínica Independencia de la localidad de Munro cuando la denunciante, identificada como Lorena C. de 36 años, concurrió a la guardia por un dolor en la ingle, según contó la misma damnificada.