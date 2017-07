Las trillizas abandonadas volvieron con su mamá: para la Justicia, ella era víctima de violencia

Hay secuelas más y menos obvias de la violencia de género. Están las visibles: las marcas de las piñas, de las balas, de las puñaladas, del fuego. Y están las secuelas psicológicas, que no se ven tan fácilmente pero tienen un impacto emocional arrasador en las víctimas. Esa es la premisa que guió a quienes se ocuparon del caso de las trillizas de San Justo. Determinaron que la mamá no las había abandonado sino que estaba siendo víctima "de todas las formas de violencia". Y que la solución, entonces, no era terminar de arrancarle a sus hijas.