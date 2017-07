Las conmovedoras palabras de la hermana de Alfredo Turcumán a 30 días del violento ataque

Embed

Este 13 de julio se cumple un mes del ataque de Claudia Moya a su pareja Alfredo Turcumán. Aquel día la mujer le daba un puntazo en el corazón al joven que murió 10 días después de aquel episodio.

En las redes sociales Luján Turcumán escribió conmovedoras palabras recordando a su hermano "Hace un mes entrabas a casa.. .Hola!!! Llegó la alegría!!! Y te despedias como siempre diciéndome.. Me alegro de que me hayan visto!!!.. Realmente me alegraba...No puedo creer q no estás...No imagine q ese iba a ser nuestro último desayuno y nuestra última cena juntos... Daría lo q sea por tenerte un minuto más conmigo.. Sé q vamos a volver a vernos .. sólo espero q dónde estés seas feliz.. Te amo y te extraño tanto!!! Q vacío tan grande nos dejaste.. prometo no olvidarte nunca y darte justicia dónde estés voy a luchar por vos hasta el final..".

Actualmente la casa que habitaban Claudia Moya y Alfredo Turcumán sólo queda el silencio. A un mes del hecho que le causó la muerte al joven, sólo queda dolor y desolación en la familia; mientras la policía sigue investigando.

Es que se necesitan pruebas para incriminar a la mujer del joven y todavía se está juntando la evidencia para que el juez resuelva su procesamiento. Mientras tanto, la casa está vacía.

Los vecinos recuerdan el horror que se vivió en el barrio de Trinidad. Si bien, no quieren hablar con la prensa, algunos tienen miedo de involucrarse y por eso se llamaron a silencio.