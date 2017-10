La triste historia del bebé de dos meses que fue abandonado por sus padres

Durante la tarde del sábado la madre de un pequeño de dos meses llegó a la Comisaría 2° de Concepción para entregar voluntariamente a su hijo porque según explicó no podía hacerse cargo del bebé. Su papá, que llegó minutos después, también dijo que no estaba a su alcance poder cuidarlo ya que tiene otra familia, por lo que sería un "gran problema para él". La historia de la entrega voluntaria de la criatura no llegó ahí: sus padres jamás lo anotaron en el Registro Civil, por lo que el bebé no tiene nombre y apellido.





En el medio de la presentación en la seccional la mujer comenzó a insultar a los agentes que la estaban atendiendo y fue demorado por una horas. Mientras que el hombre se fue de la dependencia, previa entrega del menor a los profesionales del 102.





¿Qué pasará con el pequeño?

Desde el área de Niñez y Adolescencia explicaron que este caso es "atípico" y para resguardar la integridad del bebé tomaron medidas excepcionales. Es decir que la criatura quedó en un hogar del Estado en espera de un estudio de campo que realizarán los profesionales en el ambiente familiar del pequeño.





Por el momento estará 90 días, que luego podría extenderse a 90 días más. El objetivo es que los psicólogos y trabajadores sociales intenten revincular al niño con su madre.