Durante la mañana del martes se conoció que un grupo de peritos, provenientes de Buenos Aires, denunciaron a la psicóloga a cargo de la realización de las ex Cámara Gesell por una serie de irregularidades. La licenciada, Inés Rodríguez, habló en radio Blu y dijo que siempre estuvo acompañada de un grupo de profesionales.

"El abogado defensor, el juez, la asesora de menores y una colega de gran trayectoria siempre estuvieron presentes y nunca pidieron que se suspendieran" se defendió la profesional.

Rodríguez fue acusada por la edición de un video, la presencia de un celular y una serie de preguntas con connotación sexual y dijo que los niños al no ser sujetos penales no se los pueden requisar y aseguró que el menor no estuvo con su teléfono al momento de la declaración testimonial.

La licenciada dijo que se presentará ante la Justicia y responderá todo lo que se requiera para esclarecer el caso.

Fuente: radio Blu-Levantate