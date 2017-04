La pareja de Sebastián Wagner, acusado de asesinar a la joven Micaela García en Gualeguay (Entre Ríos), dio una entrevista este domingo en el programa de Mauro Viale que se emite por canal América.

Nora González recordó que conoció al hombre cuando estaba en la cárcel y aseguró que "era una persona normal".

"Lo conocí en la cárcel. Tenía un hermano ahí. Fui dos años y seis meses a visitarlo. Desde julio de 2016 vivíamos juntos. Salió en libertad condicional. Para mí es una persona normal. Trabajaba en un lavadero", dijo en el programa La Pura Verdad.

Además, González dio detalles de lo que sucedió con Wagner cuando ya se conocía la noticia de la desaparición de Micaela, detalles que pueden aportar a la causa que investiga el crimen. Contó que lo encontró con el auto embarrado y creyó que estaba bajo los efectos del alcohol o la droga.

"Cuando estaba volviendo para mi casa lo encontré yendo para el lavadero. Estaba embarrado, los pies y la ropa embarrado, el volante del auto también", dijo.

"Le pregunté si sabía algo de la chica, si tenía algo que ver y me dijo que no sabía nada. Estaba raro, borracho o drogado, no se como manejaba el auto así", agregó.