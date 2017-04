La madre de la nena abusada y asesinada prestará declaración este miércoles ante la jueza

La mendocina Carina Di Marco, mamá de Florencia, la niña de 12 años violada y asesinada el 23 de marzo en San Luis, será indagada hoy por la jueza en lo Criminal, Virginia Palacios, de la vecina provincia, luego de que ayer quedara detenida apenas arribar al tribunal, a donde había sido citada por la magistrada.Presa e imputada por el delito de participe necesaria prima facie por omisión, en condición de garante, por abusos sexuales contra su hija, Di Marco tendrá hoy la oportunidad de defenderse.A la mamá de Florencia la están acusando de haber sabido desde hace mucho tiempo que la menor era abusada por su pareja, Lucas Gómez, preso por el femicidio de la niña, y de no haber hecho nada para detener las vejaciones.No la acusaron de la muerte de su hija porque Di Marco estaba dando a luz en el hospital cuando mataron a Florencia.Ayer la mendocina de Palmira no mostró reacción alguna, ni tampoco emitió palabra cuando la jueza la sentó en el tribunal y le notificó que quedaba detenida, según dieron cuenta los medios de comunicación puntanos y El Siete de Mendoza, que lo cubrió en vivo.Como si lo viera venir, Di Marco no opuso resistencia y tuvo que dejar a su hija recién nacida (dio a luz el martes 24) a la que llevaba en brazos, en manos de las autoridades del Juzgado, que se la entregaron en guarda al hermano de Di Marco, mientras ella era trasladada a una celda.Lucas Gómez, de 32 años y pareja de Carina Di Marco, está preso y acusado de la violación y el asesinato de Florencia.Un gran cúmulo de pruebas en su contra, con testigos y peritajes científicos lo señalan como el autor material del brutal femicidio en el que violó reiteradamente a la menor y la estranguló con una soga.Luego Gómez se deshizo del cadáver de Florencia viajando 55 kilómetros desde la capital puntana hasta la pueblo de Saladillo para tirar el cuerpo en un río de esa localidad.El asesino fue visto la madrugada de ese día por cuatro pescadores que lo tuvieron apenas a unos metros de distancia mientras el pasaba en un automóvil. Esos testimonios fueron claves para esclarecer el hecho.Un gran interrogante que comenzará a develarse en las próximas horas, es si en la escuela Ameghino de Palmira, donde Florencia estudió antes de irse a San Luis hace 9 meses, detectaron efectivamente los abusos y no denunciaron los hechos.La jueza Virginia Palacios sospechaba del rol de la madre, que tras la aparición de su hija muerta, salió a decir por los medios que, sin saberlo, había estado viviendo con un monstruo, al referirse a su pareja ahora detenida.La magistrada envió una comisión policial hasta Mendoza, que hizo una serie de averiguaciones sobre el pasado de la menor y la familia.Según información no confirmada, personal docente de la escuela Ameghino, de Palmira, les habría expresado a los policías puntanos que Florencia habría referido situaciones compatibles con abusos sexuales.También que convocaron a la mamá, Carina Di Marco, para informarla al respecto y que ella lo había desmentido señalando que la niña no quería ir a la escuela.Al parecer, las docentes habrían dado crédito a los dichos de la mamá y no habrían realizado la denuncia penal de rigor.Fuentes judiciales señalaron ayer a Diario UNO que en la fiscalía de San Martín no había ninguna denuncia por abusos sexuales contra Florencia Di Marco No es menor el dato porque de ser cierto que la escuela se enteró y de haberse investigado, quizá se habría evitado la muerte de la niña.Esta información que recolectaron los detectives puntanos, fue de la que se valió la jueza Palacios para dejarla detenida y tener el motivo para investigar los presuntos y reiterados abusos en San Luis, que habrían ocurrido antes de la muerte de Florencia y que habría conocido su madre.El testimonio en cámara Gessell de uno de los hermanos de Florencia, de 9 años, habría profundizado las sospechas de la jueza, que decidió ayer meterla presa.