La historia de Halcón, el perro que halló los restos de Araceli

Lo cierto es que más allá del comprobado valor que tienen los perros en este tipo de operativos, en la Argentina aún no se les da la importancia que realmente tienen. Según dijo Rodríguez no se utiliza a los canes como la útil herramienta que son. Como si descreyeran de su capacidad, algo que no condice con la realidad ya que en miles de casos de hallazgo de personas o procedimiento contra el narcotráfico, la intervención de los perros es crucial.