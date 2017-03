La golpeó salvajemente en la calle y ella subió el video a Facebook para suplicar ayuda

Un video estremecedor. Apenas unos segundos de imágenes que permiten tomar dimensión de la pesadilla que viven aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de género por parte de sus parejas.

Laura, una joven de Ensenada, es una protagonista más de estas dramáticas historias. La particularidad de su caso es que logró evidenciar el calvario sufrido en manos de su ahora ex pareja Oscar gracias a un video de unas cámaras de seguridad en el que se registró una de las tantas golpizas sufridas.

La mujer subió hace unas semanas a Facebook el video registrado por las cámaras de seguridad de un maxikiosco de Ensenada, poco después de las once de la noche del 27 de enero. Allí, se puede percibir con claridad cómo Oscar, su entonces pareja, la ataca en plena calle y delante del cochecito con el bebé de ambos de siete meses en su interior. El hombre le propina tres golpes de puño salvajes en la cara y una patada en el cuerpo antes de lanzarle una amenaza y abandonar la escena.

"Me pegó delante del bebé y delante de dos hijos, uno de 14 y otro de 3, que los tenía en el auto", relató la joven. "Él se quería llevar al bebé, pero de lo loco que estaba, se subió al auto y se olvidó de que el bebé estaba ahí en el cochecito", agregó.





Laura debió acudir al hospital después de haber recibido los golpes, por lo que los tres niños tuvieron que quedarse en casa con su marido. Aún así, en la misma noche radicó una denuncia en la comisaría más cercana a su casa.





"Mis amigas me decían que no volviera a mi casa porque me iba a matar. Pero a mí no me importó. Volví a mi casa a buscar a mis hijos y esperé hasta conseguir algo de plata para poder escaparme de vuelta. Sabía que no era normal la vida que estaba viviendo", describió.





Luego del episodio, Oscar mantuvo a Laura encerrada en la casa durante una semana para que no hablase ni se intentara fugar.





Sin embargo, apenas le concedieron una asignación económica por sus hijos, la mujer abandonó el hogar. Además, decidió hacer público su calvario y finalizar con esa imagen de familia perfecta que el marido se encargaba de reflejar en las redes sociales: Laura subió el video de la golpiza en su perfil de Facebook y el hecho se viralizó entre los conocidos de ambos.





Como era de esperar, una vez aparecido el material en las redes, las amenazas mediante mensajes de audio telefónicos regresaron y dieron cuenta de la gravedad del asunto.





"La empeoraste, la empeoraste. Esto no queda así".

"Yo no veo más a mis hijos pero a vos no te la perdono más".

"Cuando te agarre, ni dios te va a salvar. Y esta vez te lo voy a hacer en serio, hija de p..."

"Yo a vos te asesino esta vez con lo que hiciste. Quedate bien tranquila. Te lo voy a hacer, hija de puta", fueron algunas de las frases esgrimidas por el agresor.

Por el momento, Laura mantiene oculto su lugar actual de residencia y subsiste con lo mínimo indispensable y gracias a algunos aportes económicos de algunos amigos.

"Si yo vuelvo, él me va a matar. En serio. A mí me cuesta salir a la calle ahora. Trato de estar lo más adentro posible de un lugar seguro para resguardarme a mí y a los nenes", afirmó.

Fuente: Infobae