La familia de la niña que debe ser regresada a España responde con una marcha contra esa orden judicial

Por María Eugenia Vega

Luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinara que la niña de 7 años, hija de la sanjuanina Mayra Miranda debe ser restituida a España por su nacionalidad, la familia de Mayra se niega a la medida, una vez más. Esta vez lo hacen luego del descargo de la defensa de Carlos Bermejo (su ex) quien ha manifestado en sanjuan8.com que le darán un plazo hasta el miércoles (a más tardar) para que viaje a Mendoza con la pequeña y tramite el pasaporte en el consulado español. De lo contrario, la llevarán por la fuerza pública; explicó la abogada Teresa Sandra.

Ante esta advertencia, Mayra respondió que "sigo sosteniendo que no se respeta el interés del niño que está por encima de todo. No se ha tenido en cuenta la opinión de mi hija. Ella manifiesta que se quiere quedar acá porque acá tiene su vida". Al respecto Tresa Sendra, la letrada que defiende al ex de Mayra dijo que "la niña tiene siete años y no sabe lo que quiere. Que creó vínculos acá que no debió haber creado porque estaba en Argentina de manera ilegal".

Es que según la defensa, Mayra trajo a su hija incurriendo en un delito civil y penal. Sin embargo, la madre de la niña asegura tener el papel que confirma que Carlos le firmó el permiso para viajar a San Juan. "No la retuve porque quise. No volví por miedo, porque quise proteger a la niña y protegerme a mí de la agresividad de su padre", sostuvo.

Mayra había contado en sanjuan8.com que tiene miedo de que Carlos le haga daño si viaja con la niña, porque la Justicia le exige al padre una manutención para su hija y la madre de la nena; y hospedaje por un año, a su cargo. Pero no lo que no le exige es proteger la integridad de ambas. La familia de Mayra está preocupada y dolida porque no solo sienten que perderán a la niña si vuelve a España sino que le harán un daño psicológico al sacarla de su contexto y alejarla de sus afectos. La marcha hacia el juzgado de Menores será el martes a las 10.