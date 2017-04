La familia de la argentina hallada muerta en Playa del Carmen sospecha de un mexicano

La argentina Cintia Vanesa González, de 29 años, fue asesinada en la localidad turística mexicana de Playa del Carmen y su cuerpo apareció en una caja de cartón, colocado en posición fetal. Habría sido estrangulada.





Según reveló Carolina Benítez, prima de la víctima, en una entrevista para C5N, "Cintia estaba viviendo en Playa del Carmen aproximadamente hace un año, vivía con su novio Francisco y habían alquilado hace 3 meses un departamento. Este fin de semana hospedaron aun mexicano. A través de una plataforma esta persona se puso en contacto con ellos porque necesitaba donde quedarse en Playa del Carmen, durante dos días", dijo.





La pareja trabajaban en un hotel all inclusive y según manifestó Carolina, "el martes, Francisco intentaba contactar a Cintia desde el hotel y al ver que no contestaba, se fue a la casa, entró y no la encontraba, pero luego vio una caja de cartón y la encontró ahí adentro muerta", contó Carolina.





Según las primeras informaciones que le dieron a la familia, Cintia estaba con estrangulamiento y presentaba un golpe en la cabeza.





"Cuando Francisco encontró muerta a Vanesa, llamó a la policía y al jefe del hotel...A Francisco se lo llevaron detenido, él está incomunicado. Nosotros no creemos que él no tiene nada ver", aseguró Carolina.





"El chico mexicano desapareció y falta plata, documento y la mochila en donde tenía todas sus cosas, entonces nosotros sospechamos que fue este mexicano al que le habrían dado alojamiento", manifestó la prima de Cintia.





Sin recursos para viajar a México, la madre de la joven se comunicó con la tía y una prima de Cinthia, quienes habían viajado para compartir una semana de vacaciones junto a ella y se encontraron con la trágica noticia. Son ellas las familiares que están en Playa del Carmen intentando conocer qué fue lo que sucedió.

Fuente: Minuto Uno