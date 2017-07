La ex esposa del fiscal de Flagrancia acusada de violenta se defendió: "No quiero plata por su cargo"

Gabriel Adrián Riveros, un abogado que hace poco fue nombrado fiscal de Flagrancia, acusó públicamente a su ex mujer de golpearlo. Ante este hecho, Silvia Retamar salió a desmentir los dichos del hombre.





"Quiero aclarar que no voy detrás de la plata y mi batalla legal comenzó antes de que él fuera nombrado fiscal. Yo no busqué los medios, vivo y crío a mi hija sola desde hace 8 años", comenzó diciendo la mujer.





Retamar contó que durante su matrimonio con Riveros sufrió violencia física, moral y psíquica. "Él hizo abandono de hogar y me dejó en la calle. Yo puse a resguardo mi hija y me hice cargo de todo. Ahora quiere ensuciarme, no sé porque", expresó.





La ex pareja aclaró que en mayo ocurrió un hecho de violencia delante de su hija y fue ahí cuando se presentó en la comisaría de la mujer para iniciar un expediente, "pedí el resguardo para mí y mi hija que llegó hasta el Tercer Juzgado de Familia, y pedí que se acelere el divorcio, se establezca el monto de cuota alimentaria y el régimen de visitas", contó.





"Esto es una humillación muy grande para mí, tener que salir a aclarar hechos que no son ciertos. Quiero el resguardo de mi hija, no quiero plata porque ahora es fiscal", sostuvo la ex pareja de Adrián Riveros.





El hombre salió en una radio local a contar que que desde el 2010 sufre todo tipo de situaciones violentas y contó que ya pidió hasta la tenencia de su hija de 8 años.