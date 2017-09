Increíble: le quisieron robar y descargó su furia contra la exnovia

Luego de vivir un año y medio en una relación de violencia, Lourdes Sofía de años hizo público su caso y denunció a su ex novio. Su decisión fue a raíz de un dramático episodio del que salió viva de milagro.

Lourdes Sofía Decundo, estudiante de turismo, salió de la Universidad de La Plata y le permitió a su ex pareja acompañarla a la guardia del Hospital Italiano por un fuerte dolor de panza. Cuando se dirigían al lugar, dos delincuentes interceptaron a su ex novio para robarle la bicicleta y él escapó y la dejó sola.

Embed "Perdón porque por lo visto no había otra forma de expresarlo, lo único que te pido es perdón por hacerte desconfiar de las personas ahora" pic.twitter.com/2icOK24fdb — Lourdes Decundo ♔ (@lulidecundo) 26 de septiembre de 2017





Los agresores se fueron sin dañar a la joven. Sin embargo, Lourdes recibió la furia de su ex pareja al volverlo a encontrar y contó la pesadilla que vivió a través de las redes.





"Hoy es uno de esos días en lo que me arrepiento de no haber escuchado a mis amigos cuando me pedían que me aleje. Me arrepiento de haber perdonado situaciones imperdonables durante un año y medio. Son las 12:37 de la noche. Con lágrimas en los ojo. y dolorida, muy dolorida, no m. duelen tanto las lastimaduras físicas sino más las del alma", comenzó.

Embed Hematomas y traumatismo del hueso sacro. Al lado de los rasguños se ve un hematoma pic.twitter.com/S5WuccNtr3 — Lourdes Decundo ♔ (@lulidecundo) 10 de septiembre de 2017





"Ayer, cuando salí de la facultad como todos los jueves, fui a la guardia del Hospital Italiano por un dolor fuerte en la panza que ya no soportaba más. En el camino, me crucé con mi ex novio. Él se había ofrecido a acompañarme esa mañana cuando me preguntó cómo estaba para que no vaa sola. Accedí, sólo por el hecho de pensar que una persona puede cambiar. Sólo por creer, por confiar", relató.





"Él caminaba media cuadra adelante que yo, con su bici. Una moto frenó con dos pibes y se acercaron a él. Yo no sé si me vieron, quizá si, pero no vieron nada interesante para sacarme y capaz, por eso, fueron directamente a él. Mi ex novio se escapó con su bici y me dejó completamente sola". "Yo creí que se fue del susto pero que iba a volver por mí. Pero no. Sólo recibí una catarata de insultos. (Hija de p* fue el más leve). Además, me amenazó. Yo, en estado de shock, lo llamé porque no se me ocurrió otra cosa. Y, le pedí que venga a buscarme".

"Agregó que "apareció con un patrullero y nos llevaron hasta la puerta de su casa.

Me metió de los pelos, me tiró al piso, me pateó y quiso llamar a mi mamá para preocuparla.

Le pedí que no la llame, se tiró contra mi hacía el piso. Él pesa 80kg y yo 50. Me dejó inmóvil. Mientras, me insultaba y me decía que iba a pasar la noche durmiendo en el pasillo".

"Yo, gritaba de dolor. Él, decía que yo "actuaba" mientras me filmaba llorando y gritando de dolor y desesperación. Él, se reía y me filmaba. Llamó al chico que vive con él, quien se quedó callado mirando la situación y me ayudó a juntar los pedazos de mi mochila, que mi ex novio rompió al tironear de ella".

"Pude llamar a un amigo que llegó con su hermano, vino a buscarme y me llevó hasta casa. Si no aparecía, yo no estaría en mi casa escribiendo esto".

Concluyó: "Ya sé , la gente no cambia. Si te levantan la mano una vez, lo van a hacer siemrpe. No hay que tener vergüenza o lástima. Nunca perdonen un golpe, jamás. Nunca crean que "fue sin querer" o que "te pegó porque te lo mereces, vos me pones violento". Un día, no sabes si vas a zafar para contarla".

La denuncia fue realizada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13 y Juzgado de Garantías Nº1, ambos del Departamento Judicial de La Plata.

(Fuente: Crónica)