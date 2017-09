Imputaron a Suar por la sospecha de plagio en el guión de su última película

El autor del libro Enfermo de fútbol había denunciado que al "estar en la fase final de la escritura de la novela y en negociaciones con distintas editoriales para su publicación, le expliqué -a Levy- que prefería culminar esa etapa para sí después entregarle mi original. En ese momento incluso me afirma que posee una editorial y me propone que analice la posibilidad de editarla con su sello". Desde aquel día de la entrega del ejemplar, Frescó no tuvo más noticias de Levy. Pero cuando supo que Suar estaba filmando una película con un argumento muy parecido al de su libro, comenzó a sospechar.

Luego de que en julio pasado Infobae revelara la existencia de la causa judicial por plagio, Suar realizó declaraciones al respecto en diversos medios. El empresario señaló:

-"La película empezó porque nosotros compramos los derechos de una película belga, pero de eso tomamos solamente 20 minutos que es la parte a donde el personaje va a alcohólicos anónimos, hicimos nuestra versión argentina, porque hay muchas cosas de la película belga que no me gustaban".

-"El resto son lugares comunes que deben tener todas las películas de género, como así también las de guerra".

-"Nosotros recreamos la película, que es un tipo al que le gusta el fútbol, así que es muy difícil que haya algo parecido, debe haber coincidencia con la película belga y el autor que escribió el libro".