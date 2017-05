Imperdonable: Hicieron picadas en la 9 de Julio y subieron el video a las redes

A bordo de dos camionetas de alta gama, una Dodge Ram 1500 y una Porsche Cayenne Turbo, atraviesan a toda velocidad la 9 de Julio, se meten en el carril exclusivo del Metrobus y siguen por la autopista Illia.





El video está filmado desde el interior del Porsche y se pueden escuchar los comentarios del conductor y su acompañante, que en un momento se baja para cubrir la patente. "Dale, Clau, que vienen autos y no sé si son patrulleros", advierte el que está frente al volante. En varios momentos del video, dicen que la Policía se acerca y aceleran hasta rozar los 240 kilómetros por hora. Sin embargo, en ningún momento son detenidos por controles policiales.









Embed





Aunque no se sabe a ciencia cierta en qué horario lo filmaron, es de noche pero la 9 de Julio está llena de autos, por lo que continuamente deben esquivar a otros conductores, y lo hacen a toda velocidad.





Fuentes del gobierno porteño admitieron que se enteraron del hecho cuando los medios empezaron a difundir el video subido a Internet. "Por el recorrido que hacen hay varias cámaras que captan infracciones: en la autopista Illia y otras en Cantilo. No se puede multar de oficio al ver el video (en Internet), así lo marca la ley. Pero las cámaras los tendrán captados y la foto de la multa les va a llegar", aseguraron.





En la Ciudad se realizan controles en la vía pública en diferentes puntos. Desde el Ministerio de Transporte informan que hay unos 29 puestos de control diarios, pero que los agentes no pueden salir a perseguir un auto que transita a toda velocidad, ni tampoco detenerlos. Esa tarea corre por cuenta de la Policía.





Aunque en el video los protagonistas mencionan varias veces que vieron patrulleros, también se jactan de haberlos esquivado. "Me venía corriendo la Policía, me bajé para sacar el cubrepatente, le dije (a mi compañero) 'arrancá, arrancá, arrancá' el otro se fue a la mierda. Pero no pasó nada, acá estamos vivos y disfrutando la adrenalina", dice otro hacia el final del video, que fue editado para distorsionar la cara de los participantes y borrar los momentos en que mencionan sus nombres.







Al ser dos camionetas corriendo en simultáneo, muchas veces encierran autos y se cruzan a carriles de la mano contraria. "Está explotado de autos", observa quien filma el video. También dice que el freno ya no le responde y que en algunas oportunidades debió usar el freno de mano para detenerse.





"Nosotros nos cruzamos en la General Paz tres patrullas, dos ladrones en moto, había una banda de policías mal. Pasaba un patrullero cada cinco minutos. Pasamos todos semáforos en rojo, atropellamos la barrera del peaje, nos metimos adentro del Metrobus", repasan al final, ya parados en una estación de servicio.





En redes sociales, muchos aseguran que los protagonistas del video son personas conocidas dentro del ambiente de las picadas y carreras. Inclusive, en los videos relacionados de YouTube aparecen otras filmaciones de una camioneta similar conduciendo a toda velocidad por distintas zonas de la Ciudad, y muchos afirman que se trata de la misma gente.





La cuenta de YouTube que subió este video, Pimba Lifestyle, no tiene ninguna otra filmación en su canal. No obstante, en solo un día el raid por la Ciudad fue reproducido más de 6.500 veces.