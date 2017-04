Iban a denunciar a Wagner por intento de abuso de una nena de 13 años, pero la jueza no estaba

Una familia aseguró que se presentó a denunciar a Sebastián Wagner, el asesino de la joven Micaela García, horas antes que se produzca crimen, por intentar abusar y luego amenazar por una red social a una adolescente de 13 años, pero la presentación no se pudo hacer por la ausencia de una jueza.



La familia de la menor, que es amiga de una hijastra del sospechoso, se presentó a realizar la denuncia el 31 de marzo, un día antes que desapareciera la joven finalmente asesinada, pero la jueza de menores que tenía que tomársela se encontraba ausente, por lo que fueron citados para el lunes siguiente.



En el Juzgado de Menores de Gualeguay, según indica el sitio El Once, la familia denunció que tras un intento de abuso por parte de Wagner, que la niña logró rechazar de una patada, el hombre comenzó a amenazarla con violarla usando el perfil de Facebook de la hija de su pareja, que es amiga de la menor.



"Cuando te agarre te hago mía, la otra vez te salvaste pero la próxima te hago mía. Te voy a hacer mía, vas a ver", fue uno de los mensajes que recibió la adolescente tras el incidente ocurrido en febrero pasado.



El incidente, según señaló la menor en una Cámara Gesell, se produjo cuando fue a la casa de la pareja de Wagner, Nora González, para estar con la hija en una pileta.



Cuando se introdujo en un cuarto para cambiarse, apareció Wagner y comenzó a manosearla, hasta que la adolescente le efectuó un fuerte puntapié y logró escapar.



Días antes de la desaparición de Micaela García, la menor, tras mantener silencio sobre lo que ocurría, pudo contárselo a sus padres, que enseguida la acompañaron a denunciar a Wagner.



"Justo la jueza de Menores estaba en Galarza, así que no le pudo tomar la denuncia a mi hija. Nos citaron para el lunes. Ahí sí, fuimos e hicimos la denuncia", explicó el padre de la niña en un video difundido por el canal Telefé.