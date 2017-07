Habló el hombre más señalado en las redes: "Discutimos normalmente, como lo hacen las ex parejas"

Piero Ortíz, fue señalado primero por la amiga de su ex novia luego de protagonizar un episodio violento en un boliche y a medida que la publicación fue compartida por miles de usuarios comenzaron a llover denuncias por acoso.





El sujeto denunciado dos veces antes efectivos de la Comisaría de la Mujer habló en radio Sarmiento y aseguró que no golpeó a su ex novia. "Salí del baño y ella me enfrentó y comenzamos a discutir, como lo hacen todas las ex parejas" dijo el guardavida.





El sospechoso de haber golpeado a su ex pareja en un boliche dijo que lo sacaron del lugar por "protocolo" y aseguró que se quedó en la puerta solo porque tenía tres amigas más en el interior del boliche. "Vinieron dos patrulleros y los mismos policías me dijeron que era común que las mujeres hicieran este tipo de escenas", dijo defendiéndose de la acusación de violencia de género.





En cuanto a los mensajes que se viralizaron que exponían el acoso que ejercía en contra de otras chicas explicó que es "un caballero" y no haría referencia a esa situación que se expuso. Mientras tanto el presunto agresor no ha sido citado por la justicia y permanecerá libre.