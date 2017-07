Fueron a buscar el cuerpo de su hija a Mendoza y le desvalijaron la casa

A la inexplicable pérdida de la familia de Valentina Arias, una de las adolescentes que murió en el accidente de un ómnibus en Mendoza el domingo pasado, se sumó la desesperación al regresar a su casa en la localidad bonaerense de Grand Bourg y encontrar que habían sido desvalijados la noche en que viajaron hasta la provincia cuyana para reconocer el cuerpo de la adolescente bailarina de 15 años.

Lo que más lamentan del robo es que se llevaron una notebook donde estaban todas las fotos que tenían de Valentina. A través de un posteo en Facebook, subido anoche, comenzaron a pedir recuperar la computadora y ofrecieron una recompensa.

"Gente, mi nena en el accidente de Mendoza, aprovechando que esa noche no había nadie en nuestra casa se metieron y la desvalijaron, entre las cosas que se llevaron había una computadora marca Apple, es una MacBook Pro de 13 Pulgadas. En esa computadora tenía TODAS LAS FOTOS DE NUESTRA PRINCESA. Por favor si pueden compartir la publicación. Solo quiero esa computadora, pago lo que me pidan, no voy a denunciar a nadie. POR FAVOR NECESITO ESA COMPUTADORA. Si pueden compartir la publicación en los grupos se los agradezco muchísimo. Dejo fotos de la computadora y nuestro sol para que vean lo hermosa que era. Muchas gracias por entender", dice parte del mensaje que subió Jorge Zapata, familiar de Valentina, en un grupo de compra y venta de artículos usados de zona norte.

Rápidamente, el mensaje comenzó a circular en las redes sociales y, hasta las primeras horas de hoy, la familia no había recuperado la computadora donde guardaban recuerdos de la adolescente que tuvo un trágico final.