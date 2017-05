Familiares y amigos de Araceli Fulles marcharon para pedir Justicia

Centenares de vecinos acompañaban esta noche a familiares de Araceli Fulles (22) en una marcha del silencio, vestidos de negro y portando velas, en José León Suárez, partido de San Martín. Se movilizaron hasta la plaza donde desapareció la joven, a 50 metros de la casa en la que apareció su cadáver.





La manifestación comenzó pasadas las 18 en la avenida Márquez y 9 de Julio. "Perpetua para estos asesinos" y "Justicia" indicaban algunos de los carteles.





Darío Badaracco, el principal detenido por el crimen, se negó a declarar ayer ante la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín, y los colegas de ésta, Héctor Scebba y Alejandra Alliaud, pero seguirá detenido al igual que los otros seis sospechosos.





Se trata de la última persona que había visto con vida Araceli y declaró dos veces en el marco de la causa como testigo, pero recién fue detenido tras el hallazgo del cadáver.





"Me siento muy apoyada, pero me falta algo", contó entre lágrimas la madre de la víctima, quien reconoció el cadáver por los tatuajes que llevaba.





"Haberla estrangulado, haberla puesto en un pozo, que tenía la cara comida por la cal, por esos hijos de mil puta que hicieron eso, es lo peor que me pudo haber pasado en la vida", afirmó Mónica Ferreyra.





"Queremos pedir que se haga justicia por Araceli, que se investigue para que vaya preso hasta el que hizo lo más mínimo para que esto suceda. La familia está con bronca, le deseamos lo peor a esta gente, queremos que estén con reclusión perpetua", sostuvo en la marcha Oscar, otro familiar de Araceli.





Siguió: "No hay que investigar a la víctima, sino al victimario; el Estado está ausente en estos casos, hoy nos tocó a nosotros; queremos que se tomen medidas para que no pase más, no se puede vivir así".





En ese momento, algunas personas comenzaron a pedir "pena de muerte", tras lo cual el tío de Araceli dijo: "La pena de muerte es un tema muy delicado de mencionarla, hoy de nuestra bronca la desearemos pero creemos que algo les tiene que pasar, no puede vivir esta gente, estamos todos destrozados".







El familiar concluyó ante los medios: "Esta es una investigación que recién empieza: hay policías involucrados, son bestias que usan uniforme y hay funcionarios detenidos en otros casos por trata de personas; queremos Justicia, caiga quien caiga: si tienen que caer autoridades policiales y políticas, que caigan".









Embed