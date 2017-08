Falcón: "Ortiz dice que no hubo perjuicio y por esa denuncia Merino estuvo 136 días detenido"

Tras el fallo del juez Benito Ortiz por el pedido de destitución de Adárvez, el abogado defensor de Sebastián Merino, Antonio Falcón hizo su descargo. "Dice que no hubo perjuicio, y en base a esa denuncia mi cliente se quedó 136 días detenido, me parece que es grave", destacó.





El defensor pidió y logró la nulidad de la causa en contra de su defendido quien había sido acusado de violar a la hija del exdiputado Castillo. Guillermo Adárvez, quien llevó el caso, quedó en el ojo de la tormenta por una posible manipulación de los documentos públicos, entre las pruebas está la firma de la denuncia por parte del padre de la víctima y luego la rúbrica de ella 24 horas después, lo que anuló el proceso. Ante esto, Falcón hizo el pedido formal de jury de enjuiciamiento contra el magistrado a la Justicia.





Al respecto, el juez del Primer Juzgado de Instrucción, Benito Ortiz, se expidió con un fallo este martes y declaró que "el cuadro de la rúbrica posterior no está incluida en ninguna de las figuras anunciadas: falsedad material y falsedad y dolor (doloso)". Además, agregó que "la policía que recibió la denuncia omitió la firma de la víctima y considero que no hay delito".





En este sentido, Falcón resaltó que "Ortiz lo califica de falsificación y eso es adulteración de un documento público". Y destacó que "lo que es más llamativo es que dice que no hubo perjuicio y con esto asume una situación desconocedora del hecho, porque decir que no ha agravado la situación de Merino en nada, cuando estuvo 136 días detenido, me parece que es grave".





Para finalizar, declaró que "este fallo no frena el pedido de jury de enjuiciamiento contra Adárvez".





Mirá la nota completa: