En Rivadavia: una mujer fue acusada de abusar a su propio hijo y quedó detenida

Una mujer fue acusada de abusar sexualmente de su hijo y quedó detenida. La denuncia fue realizada por una persona cercana a la víctima, menor de edad. La acusada está aprehendida en los calabozos de la Comisaría 1ª de Capital. Según pudo saber sanjuan8.com la mujer de apellido Olguín, vive en el Lote Hogar Nº 9, de Rivadavia junto a sus hijos y día atrás fue trasladada por orden judicial, con intervención del Centro ANIVI a un calabozo.





Hasta el momento no han trascendidos mayores datos y se resguarda la identidad del pequeño. El niño o niña, no especificaron el sexo del menor, deberá ser sometido a una entrevista videograbada para determinar si fue o no abusado por su propia madre. Esta prueba que es determinante también deberá ser acompañada por un informe completo que reforzará o no el testimonio del niño.





Casos en septiembre

Patricia Sirera, Asesora de Menores, dijo días atrás que durante el mes de septiembre se registraron 25 casos; es decir un niño fue abusado sexualmente por día. En este contexto el Poder Judicial, semanas antes, dio a conocer datos estadísticos de los casos judiciales en la provincia.





Uno de los puntos destacados son los casos de abusos contra la integridad sexual, que desde el 2013 y hasta el 2016 forman un total de 1480 causas. Lo llamativo es que entre 2015 y el 2016 las presentaciones por este tipo de delito aumentaron un 25%.