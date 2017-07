Oscar es uno de los más de 400 internos que está haciendo huelga de hambre desde hace 3 días. De hecho, él asegura que ya son casi 1000 las personas que se sumaron a la protesta que ahora incluye un pabellón femenino. El hombre, que cumple hace 7 años una condena por robo agravado, habló con sanjuan8.com desde su celda.

"Queremos que cumplan con los beneficios que marca la ley. La cúpula del penal y la jueza Camus han avasallado con los derechos de los internos. Miran siempre para un costado. No queremos tener problemas pero la situación va a empeorar. Ellos se están robando la plata de la cárcel, el dinero que nos manda la Nación", manifestó, en su enojo.

El interno asegura que las condiciones del penal de Chimbas son deplorables. Que la comida que les dan está siempre podrida. Que no hay atención médica y han caído muchos enfermos de gripe y otras afecciones. Que no higienizan las celdas ni los baños desde hace mucho tiempo. "Esto es una mugre. Las mujeres con hijos no tienen leche, ni pañales; tampoco tienen toallitas femeninas. Acá viene una requisa y te destruyen todo. No te dejan nada de lo que traen tus visitas", aseguró.

Oscar añadió que hay mucha molestia porque están al tanto de todo lo que sucede afuera, en cuanto a lo que dicen los políticos y funcionarios judiciales. Negaron que la Corte hablara con ellos este martes. "Están mintiendo. Los miembros de la Corte no se han entrevistado ayer con nosotros. Deberían haber hablado con los delegados de los pabellones y no lo hicieron".

El reo indicó que son 12 los pabellones que se sumaron a la huelga en la jornada de hoy eso implica un total de 48 celdas por pabellón y un promedio de tres internos por celda. "Estamos cansados que el gobierno lucre con nosotros".