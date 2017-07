El duro relato de una joven que fue violada por su padrastro: él también embarazó a su hija biológica

El terrible caso salió a la luz meses atrás, cuando la propia madre del acusado acompañó a sus nietas a denunciar. "Lo que nos daba se lo cobraba con nuestro cuerpo y mi mamá no me hablaba porque me había ido de esa casa" dijo la víctima.