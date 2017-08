El dolor de una mamá: su hijo se escapó 35 veces de un hogar y pide que lo internen

Las fugas de las y los adolescentes en su mayoría de las veces están íntimamente ligadas con un problema no solo familiar sino también de adicciones,explicaron fuentes policiales a sanjuan8.com y este sería el caso de un joven de 14 años que se escapó 35 veces de un hogar.





La mamá del adolescente se comunicó con sanjuan8.com para contar la pesadilla que vive desde hace tres años. "Mi hijo, es el más pequeño de los tres y desde los 11 años que se escapa de mi casa" comenzó relatando la mujer en medio del llanto.





Miriam detalló que su hijo menor comenzó faltando a la escuela y de ahí pasó a fugarse de su casa. El área de Búsqueda y Rescate de Personas conoce el caso ya que ante cada denuncia debe salir a buscar al adolescente. La última huída fue días atrás, en donde se ausentó del hogar en el que reside y según su mamá lo encontraron divagando por Zonda.





La mujer pide que lo internen en una clínica psiquiátrica por sus problemas de bipolaridad, pero aún no logra que sea trasladado. "Cada vez que me acerco al hogar no está y además tampoco le dan la medicación" denunció la mujer.





Según lo que relató, los análisis que le hicieron desde el área de Niñez y Adolescencia, resultó negativo en cuanto a la presencia de drogas; aunque desde la policía informaron que tiene serios problemas de adicciones. "Por lo que yo sé, mi hijo no se droga, pero no lo puedo garantizar" explicó la mamá.





Miriam está cansada de recorrer oficinas sin obtener la ayuda necesaria para que su hijo pueda iniciar un tratamiento médico o psiquiátrico, por eso recurrió para que se difunda su historia.

La siguiente imagen es de una de las últimas denuncias que realizó la madre del adolescente. El menor se encontraba alojado en un hogar del estado.

denuncia.jpg