El dolor de la madre de Anahí y las últimas palabras que escuchó de su hija

"Yo la conozco a mi hija. Yo se que ella no me haría esto", dijo. Y agregó: "Quizás no me creyeron del todo. ella era feliz. Le di todo lo que le pude dar".

Silvia describió a su hija como "una nena dulce, buena, que generaba amor en todos los que la conocían; una artista total, un talento enorme". Además, contó que su hija hacía deporte vida sana, era vegetariana, no tiraba "ni un papel" en la calle...excelente alumna, abanderada, querida...También que desde hace cinco años practicaba boxeo tailandés: "Creo que se habrá defendido; no era una nena débil", sostuvo.

"Era un ser de luz, demasiado buena para este mundo. No mentía, era transparente", expresó; aunque reconoció que ella "tenía miedo" de que algo pudiera sucederle porque Anahí "era muy hermosa".

"Yo tenía siempre miedo de que le pasara algo. Estaba siempre atrás de ella, la sobreprotegía. Le decía: 'Mirá que vivimos en un lugar muy inseguro'. Ella era desconfiada también, no se hubiera ido con un desconocido", agregó.

La madre de la joven señaló que sabía las contraseñas de su hija en las redes sociales. Que revisaron su whatsapp y no encontraron "nada sospechoso", tampoco "ninguna conversación rara" como para "presumir" que pudiera haber tenido un contacto con la persona que la asesinó.

En este sentido, apuntó que tanto desde la fiscalía como las fuerzas de seguridad involucradas en la búsqueda de la joven "se estuvo trabajando incansablemente" y que el lugar donde viven "es muy tranquilo, muy custodiado". "Por eso no puedo entender lo que pasó. No sé por qué la mataron. No se por qué no la dejaron ir", manifestó.