El abogado de la familia Bartol acusó a la Cámara mendocina de "no leer con detalle el fallo de Rago Gallo"

Carlos Ortiz –el abogado de la familia de Margarita Ferrá de Bartol- expresó su descontento en el marco del fallo de la Cámara Federal de Mendoza que le dictó la "Falta de mérito" a Aníbal Touris (el piloto de José Luis Gioja) por el accidente que le costó la vida a la (entonces) diputada nacional.

Dijo que "el caso se ha extendido mucho en el tiempo" ya que estuvo 2 años estacionado en la cámara mendocina. "No estamos para nada conformes porque el fallo del juez Rago Gallo estaba correcto y acertado", comentó en radio Sarmiento. Asimismo, opinó que, en su parecer, "la Cámara no leyó el fallo con los considerando, sólo la resolución". Esto no habría permitido que den una postura correcta sobre la situación de Touris: "No le dio la suficiente importancia al informe", remarcó.

En tanto, explicó que el tribunal instó a la construcción de nuevas pericias para concluir la situación procesal del piloto de la gobernación. Por esta razón, Aviación Civil deberá emitir un nuevo informe al respecto de la mecánica del accidente, pese a que la querella asegura que ese informe fue concluyente y determinó que "el accidente se produjo por una falla humana". "Nos vamos a reunir la semana que viene con los familiares de Margarita Ferrá de Bartol para saber cómo seguimos con el tema", señaló.