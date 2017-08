Difundieron una nueva imagen de Sofía, la nena que desapareció hace casi 9 años

La familia de Sofía Herrera, la niña desaparecida hace casi nueve años en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande, presentó un nuevo dibujo de la proyección del rostro de la menor en otro intento por lograr dar con su paradero.

María Elena Delgado, mamá de Sofía, que tenía 3 años cuando desapareció el 28 de septiembre de 2008, señaló que "se trata de un dibujo hecho por la misma persona que hizo el anterior, sobre el cual estuvo trabajando para dar una imagen aproximada de la carita que tendrá Sofi en la actualidad".





Delgado explicó que decidieron "salir con ese nuevo dibujo por todos lados, porque siempre estamos esperando algún dato, un llamado, alguna persona que nos aporte algo sobre dónde está mi hija".





En ese marco, admitió que ahora "no podría decir" si su hija seguiría en el país o fue sacada al extranjero. "Acá en Tierra del Fuego tenemos la frontera con Chile muy cerca, y cuando desapareció Sofía no se cerró inmediatamente, así que no sabría qué decir", señaló.

Hace una semana la familia de Sofía excavó su propio patio

El miércoles pasado los papás de Sofía Herrera excavaron en su propio patio para desechar la versión que sostenía una supuesta "clarividente", quien afirmaba que la niña había sido enterrada por ellos en la casa familiar.

María Elena contó por qué decidieron hacer la excavación y convocar a la prensa: "Esta persona hace muchísimos años que nos hostiga, diciendo que mi hija está acá en el fondo de mi casa. Y la verdad es que se hizo una bola muy grande que está tapando la búsqueda de Sofi, por eso mi casa está a disposición de todos ustedes, como lo está a disposición de la Justicia desde hace muchos años", remarcó.





En esa misma línea señaló que a la supuesta vidente, Verónica Contreras, hay "gente que le cree, cuando es una mujer que no está en su sano juicio. Es una enferma psiquiátrica, que lamentablemente se ha obsesionado con nosotros y nos molesta; por eso queremos mostrar la casa, para que vean que estamos a disposición".

La familia Herrera excavó en el lugar donde Contreras publicó que estaba enterrada Sofía, versión que difundió a través de redes sociales y reportajes con medios locales que se hicieron eco de la versión, señalando que tras ocultar el cuerpo de la niña se había "construido una losa". La familia de la joven desaparecida dio finalmente por tierra con las acusaciones al prestarse a levantar el piso de su patio la semana pasada.

