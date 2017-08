Detuvieron en Carlos Paz a un megaestafador sanjuanino que tenía pedido de captura

Un hombre fue denunciado tras agredir a su pareja y tras ser investigado, lo detuvieron por tener pedido de captura.





Se trata de Juan Manuel Jofré, de 37 años, oriundo de San Juan, quien golpeó brutalmente a su pareja María Vanesa De Dax Sansó, hace unas semanas, en el interior del restaurant del que ella es propietaria. El mismo se llama "La Costanera" y está ubicado en Villa Carlos Paz.





Tras la denuncia de la joven abogada de origen sanjuanino, al igual que el implicado, la Policía de la ciudad cordobesa investigó sus antecedentes y fue inmediatamente detenido el jueves 17 de agosto.





Lo que saltó en la búsqueda de los efectivos fue el pedido de captura que tenía Jofré por no haber cumplido con su obligación de presentarse ante el juez del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, por los delitos de estafa que cometió.





La Policía de Villa Carlos Paz trasladó a San Juan al detenido el viernes 18 de agosto y está en un calabozo de la Brigada de Investigación de la Central de Policía, informó el Jefe de Policía, Luis Martínez, a sanjuan8.com.





Jofré permanecerá tras las rejas a la espera de que el juez se expida en su causa. Se estima que el martes 22 podría ser llamado para presentarse ante el magistrado.





Según trascendió, el comerciante está acusado de cometer una megaestafa relacionada con la compra y venta de vehículos robados, tanto autos como camionetas. Sin embargo, los delitos por lo que se lo imputan no sólo habrían sido cometido en San Juan, sino que en la ciudad cordobesa habría continuado con esta modalidad de engaño de repartir cheques falsos y adulterados.





Los operativos estuvieron a cargo de la División de Inteligencia Criminal local y se realizaron en distintos puntos de la ciudad cordobesa. Según pudo conocer El Diario de Carlos Paz, se secuestraron diez rodados, entre los cuales se encuentran un Fiat Siena, un Renault 19, una camioneta Jeep Cherokee, un Honda Civic, un Chevrolet Corsa, un Toyota Chrysler, una camioneta Amarok (4x4), un Volskwagen Voyage, una Caravan Dodge, un Fiat una y las investigaciones continúan.





Brutal paliza que le propinó a su mujer y lo llevó a la cárcel





Hace unas semanas, la exmujer de Jofré, la abogada sanjuanina y propietaria del restaurant "La Costanera" de Carlos Paz, María Vanesa De Dax Sansó, lo denunció por amenazas de muerte y por haber recibido una feroz golpiza por parte de su pareja en el interior del local.





Vanesa declaró que había montado el negocio (ubicado en el centro carlospacense) junto a su novio, oriundo de San Juan, pero que luego se separaron y él intentó dejarla en la calle. Cuando ella fue a reclamarle el dinero, el hombre la arrastró hasta la calle.





La víctima manifestó en declaraciones a El Diario de Carlos Paz: "Yo soy dueña del restobar La Costanera, soy oriunda de San Juan y la persona que estaba a cargo era mi pareja. Nosotros nos separamos en el mes de junio porque él estaba saliendo con otra mujer y me enteré que mis cosas las estaba poniendo a nombre de otra persona. También desapareció mi camioneta y mi plata, entonces yo me presenté en el lugar y reclamé para que me paguen lo que me corresponde y se quede con el bar. Yo puse la plata para abrir el negocio y entonces no me voy a dejar echar sin nada".





"Le reclamé porque habían cambiado la sociedad y como le dije que no me iría del restaurante hasta que me paguen, se volvió loco y me amenazó. Me dijo que conocía a varias personas que iban a matar a mis hijos si seguía reclamando. Después me amenazó de muerte a mí, empezó a arrastrarme y a golpearme por todo el local. Cuando me tiró al piso, intentó ahorcarme"; dijo.





"Estábamos solos en el lugar, pero se ve que alguien presenció la pelea y llamó a la Policía. Yo sufro de epilepsia y me agarró un ataque por la situación que tuve que vivir. A mí me llevaron al hospital y creo que lo han detenido a él, porque después siguió rompiendo cosas. Yo hice la denuncia contra él, su madre y su sobrina. Mi ex pareja se llama Juan Manuel Jofre y ya tuvo problemas de estafas en San Juan y en Carlos Paz también cometió estafas"; completó Vanesa.