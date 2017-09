Cuatro dotaciones de bomberos combatieron un feroz incendio de pastizales en Santa Lucía

Un voraz incendio se generó cerca de las 14.30 de este miércoles en Santa Lucía. Las llamas ganaron gran parte del pastizal del terreno en calle Libertador pasando 12 de octubre, a la altura del callejón Ramírez.





Los Bomberos de la Provincia; Municipales y voluntarios de Santa Lucía, y Voluntarios de Chimbas, trabajaron por más de 3 horas en la zona. Las primeras versiones indicaron que un pastizal ardió en llamas y eso generó una gran columna de humo. Habría sido intencional.





Si bien el foco estuvo localizado en la planta de residuos cloacales de Osse, las dotaciones trabajaron arduamente para que las llamas no lleguen a las viviendas cercanas. "Estaba complicada la situación porque no habían accesos, no teníamos cómo llegar", expresó una mujer bombero a sanjuan8.com. Sumado a esto, el intenso viento avivó las llamas.





Mirá el testimonio de los bomberos:

Embed





Esto le pidieron los bomberos a los vecinos:

Embed