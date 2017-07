Crimen de Ojeda: la mujer acusada de matar a su pareja fue a declarar a Tribunales

Guadalupe Andrada, acusada de apuñalar y asesinar a su pareja, Pablo Ojeda, se presentó a declarar a Tribunales en horas del mediodía de este lunes. Acompañada de una oficial y a cara descubierta, caminó por los pasillos esposada sin emitir una palabra hasta llegar al despacho.





La imputada habría confesado ante el juez Benito Ortiz haber asesinado con un cuchillo a su concubino, con quien convivía hacía sólo un mes.





Esta pareja tenía problemas de larga data, sin embargo, la víctima decidió irse a vivir con ella porque estaba embarazada, expresó Patricia Riveros, su madre. Y agregó, "no sé qué pasó entre ellos, porque no iba a su casa ni ella venía a la mía. Tenía vergüenza porque su marido vive a la vuelta de mi casa y cuando estaba con él se fijaba en otro, me dijo mi hijo".





Además de pedir la pena máxima para la acusada, la familia de la víctima le hará un ADN a la criatura que espera Andrada para saber si es o no el hijo de Pablo.