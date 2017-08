Crimen de Marta Cardozo: revelaron los escalofriantes detalles de cómo Ledesma habría masacrado a la anciana

Fue un crimen aberrante con extrema saña y alevosía contra Marta Cardozo, una mujer de 64 años que descansaba indefensa en su cama. Sucedió en febrero de 2016 y fue el único homicidio que no tuvo resolución –en ese año- porque no pudieron detener al sospechoso porque huyó de la provincia. Si bien sanjuan8.com adelantó que estaba identificado, no brindó detalles al respecto por respeto a la investigación en curso. Ahora, el juez Martín Heredia ordenó la captura del atacante y dio detalles de su identidad. Se trata de Antonio Ibrahym Ledesma (oriundo de San Luis), un malviviente que llegó desde Córdoba -hace algunos años- a la provincia luego de haber cumplido condenas por delitos relacionados con automóviles robados. También ha presentado antecedentes por abuso sexual con acceso carnal, con características similares a las halladas en la escena del crimen de Cardozo.

Según reveló el jefe de Policía Luis Martínez a sanjuan8.com, hay un panorama posible de lo sucedido aquella noche calurosa en la vivienda de Fray Justo Santa María de Oro al 329, Capital. Creen que el sujeto ingresó por la ventana principal del negocio que tenía la víctima, violentándola. Luego llegó hasta la habitación donde reposaba la mujer y la atacó brutalmente en su cama, violándola reiteradas veces (según develó la autopsia, en aquel momento). La violencia del ataque llevó a que la anciana terminara con los huesos rotos de su rostro y otras fracturas. Pero una vez casi muerta en su cama, fue trasladada hacia la cocina (donde fue hallado el cadáver). Su cuerpo no sólo contuvo restos de semen (ADN del sujeto) sino también partes de una botella de sidra rota, en el interior de sus genitales.

También, se cree que una vez en la escena final, el hombre siguió golpeándola porque encontraron restos de sangre en la mesa de la cocina (detalles revelados al momento del asesinato). Los elementos recabados por los investigadores sanjuaninos llevaron a determinar que el autor de la sangrienta escena fue el albañil de una obra cercana a ese domicilio, Antonio Ledesma. Este hombre era conocido de la víctima porque, al parecer, le compraba habitualmente. Los testimonios que tomaron los sabuesos de Homicidios sirvieron para echarle luz a la escena.

"Yo estuve en la escena post hecho y sin lugar a dudas fue aberrante con ensañamiento y alevosía. Creemos que hubo una fuerte resistencia por parte de la víctima. El agresor se valió de su fuerza y de la sorpresa de ella para reducirla y ocasionaron lesiones brutales", lamentó el jefe de Policía a sanjuan8.com.

Ahora, Ledesma es buscado por las fuerzas policiales de las demás provincias. Prefectura, Gendarmería y hasta la Interpol. Sobre su posible detención, el comisario al mando de la Fuerza sanjuanina expresó: "Siempre fui optimista en torno a este caso. Confío en el personal de la Brigada y el sujeto hace mucho tiempo ya está identificado".

Los aberrantes detalles de la autopsia