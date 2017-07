Crimen del joven apuñalado por su mujer: se comprobó la hipótesis de la fuerte discusión entre ambos

Los detectivos de Homicidios de la Policía están trabajando en la toma de testimonios de los vecinos pero aún no tienen resultados satisfactorios. Como pasa en otros hechos, hay personas que aseguran no haber visto ni oído nada, y no se quieren involucrar.

Sin embargo, en esta oportunidad hay evidencia que comprueba que existió una fuerte discusión entre la pareja minutos antes de que Guadalupe agarrase un cuchillo y lo clavara en el cuerpo de su pareja.

Pablo murió desangrado luego de haber recibido el golpe mortal en una arteria cercana al pulmón. La herida certera no dio tiempo a nada más. De esta manera, el crimen se convirtió en el segundo del año, contrario a los femicidios.

