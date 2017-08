Confirmaron que los elementos sustraídos del hospital han sido valuados en $2 millones

En el marco de la investigación por la sustracción de elementos quirúrgicos del hospital Rawson que fueron encontrados en la Clínica Santa Clara, el juez que instruye el caso, Pablo Flores habló con este medio. Dijo que la suma que estiman en cuanto a lo valuado en los elementos secuestrados alcanza los $2 millones.

Al respecto, el magistrado insistió en que no se pueden mezclar los tantos y que no puede ser "juzgado" todo el personal de la clínica, ni puesta en tela de juicio la institución por algunos pocos. "Hay cosas que son de índole personal y que producen un efecto colateral en lo institucional. No quisiera que se afectara así. Hemos tenido colaboración por parte de la Clínica Santa Clara", manifestó.

Sobre la investigación dijo que "ya se ha avanzado mucho en el caso" y que "las personas más comprometidas fueron detenidas", refiriéndose al médico Diego Basualdo y a la instrumentista Claudia Quevedo.

Sin embargo, habrá que ver si no existen más personas involucradas ya que aún no ha quedado descartado. "Aún se pueden llegar a dar otras detenciones", manifestó el juez.

También habló de un faltante de prótesis que podría ser parte de una nueva rama investigativa, tal como lo manifestó el juez. "El tema de las prótesis ha traído muchos problemas porque hay gente que creía haberlas tenido puestas y no las tenía. Sin embargo se las habían cobrado".

En tanto, añadió que "la situación de los fármacos no tiene que ver con esta investigación pero creemos que son casos diferentes. Estoy esperando otra novedades al respecto". "Van apareciendo este tipo de anomalías que se seguirán investigando", aseguró.