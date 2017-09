Caso Tellechea: le dieron la eximición de prisión al ex jefe de Policía, Miguel González

Sobre González pesan acusaciones por demás llamativas, teniendo en cuenta que él estaba a cargo de la fuerza de seguridad en medio de la investigación que se llevó adelante para dar con el empleado de la mutual de la UNSJ. En la presentación que hizo la familia de Tellechea se lo acusa de confección de declaraciones apócrifas, ocultamiento de pericias del domicilio de Tellechea, ocultamiento de pericias del dique de Ullum, ocultamiento de una llamada telefónica, elusión de la búsqueda de un sospechoso, confusión del objeto de la instrucción, exclusión de intervención telefónica, instalación de prueba espuria, exclusión de declaración obligada, instalación de pista engañosa, engaño al juez interviniente, dilación de la investigación, elusión del allanamiento a la vivienda de Tellechea, falso testimonio, elusión de un dato decisivo para la investigación.

González deberá comparecer ante el magistrado el viernes y allí se espera que de la versión de los hechos y explique todas las irregularidades que se le imputan.

Con la eximición concedida a González, Rago Gallo sigue la misma línea que en el caso de los procesados por la desaparición forzada (Moyano, Del Castillo, Oro, etc). El fundamento es que no hay elementos que hagan suponer que se fugarán o que en libertad entorpecerán la investigación. Esto significa que no irán a prisión durante la instrucción de la causa, pero podrían terminar tras las rejas si son condenados el día de mañana.