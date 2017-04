Cadenas de whatsapp falsas, psicosis y confusión por un grupo de paraguayos que querían comprar pelo

Tres audios de whatsapp comenzaron a circular, durante la mañana del jueves, por los diferentes celulares de los padres sanjuaninos. Éstos generaron alarma, miedo y psicosis. En los mensajes se relataba que un grupo de hombres y mujeres paraguayos se acercaban a las casas, pedían hablar con los padres de los niños y preguntaban si querían vender el pelo; esta situación poco común, pero no ilegal, generó miedo entre los padres que propagaron los mensajes.





sanjuan8.com intentó comunicarse con diferentes comisarías pero nadie informaba al respecto. Recién esta mañana, desde la Comisaría 6ª de Rawson, explicaron a este medio que había tres peluqueros paraguayos-dos mujeres y un hombre que estaban demorados, desde el jueves en la tarde, en esa dependencia.





Pero según detallaron estas personas se acercaron a la seccional para pedir permiso y así recorrer la zona de Rawson para intentar comprar cabello, pero se enojaron porque los agentes les explicaron que no dependían de ellos. "Faltaron el respeto a los efectivos policiales y quedaron demorados por una contravención" dijo el Comisario Sombra de la Sexta. El funcionario además explicó que no hay denuncia en contra de estas personas y aclaró que lo intentaban hacer no es ilegal.





Por otra parte durante la mañana del viernes comenzó a circular un supuesto mensaje de un interno del penal que advertía una nueva metodología para secuestrar niños. En cuento a esta cadena, Oscar Ghilardi, director del Servicio Penitenciario de Chimbas, dijo que se trata de algo falso. "Esta mensaje también circula por Brasil y Colombia" explicó el funcionario.





Esta información la enviaron directo desde la cárcel de San Juan Argentina

"Soy un Preso y les informo de Corazón que tengan mucho cuidado con sus niños, No los dejen solos en ningún momento. La orden que salió hace poco de aquí de la Cárcel por parte de los cabecillas de los pabellones . Estamos cerca del paredón por Benavídez la orden es la de robar niños, porque ya las personas no pagan rescate por los autos, motos, ni extorsiones telefónicas, ellos dicen que por los niños si lo harán, así que no dejen a sus niños solos. No dejen que se vallan solos a la escuela ni que regresen solos a su casa. En la calle mantegamos siempre a la vista siempre agarrados de la mano. Rueda ésta información para que todos los padres estén pendientes y enterados, No es un juego ni una cadena para molestar. yo estoy pagando por cosas malas que hice en mi vida. Soy padre y amo a mis hijos. Si puedes pasa la información a todos tus contactos no lo tomes como broma, esto es muy serio, tengas o no hijos, hazlo por favor"





¿Qué hacer ante cadenas confusas que generan miedo?

Antes que nada dejar de viralizar los mensajes y cualquier duda consultar con la Comisaría más cercana y poner al tanto a los efectivos. Hasta el momento ninguna cadena de este tipo resultó verdadero.

