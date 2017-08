Buscan a tres adolescentes que desaparecieron: las vieron con el hermano del asesino de Talía

Tres adolescentes de 13, 14 y 15 años están desaparecidas desde la noche del martes, según el registro de la División Búsqueda de Personas. Según pudo conocer sanjuan8.com, a las chicas se las vio anoche en una plaza de Zonda con el hermano de Ángel Morales, el chico que mató a Talía Recabarren. Este sujeto se llama Darío Morales y habría estado con "el Cara de llanta" Poblete y "el Carancho"; según indicaron los primeros testigos.

Noelia Heredia es la madre de la menor de 13 años, Guadalupe Enriquez, quien radicó la denuncia en la noche del martes luego de haber sido apoyada por un patrullero en el Jardín de los Poetas. El móvil avisó a todas las comisarías de la zona de la desaparición de las menores y comenzó la búsqueda. Según contó a sanjuan8.com, un colectivero declaró que las llevó hasta el hospital Marcial Quiroga y allí se perdió su rastro.

En la mañana del miércoles, la División Búsqueda y Rescate de Personas trabaja en la casa del asesino de Talía Recabarren levantando testimonios, en busca de Darío Morales. "Estamos trabajando en la zona con todas las unidades apostadas en Zonda", declaró a sanjuan8.com, el comisario Fabián Carrizo.

Mientras tanto, la madre de Guadalupe contó que está junto a la Policía buscando a su hija. "Las dos amigas de mi hija (hermanas) son medio conflictivas. Con Guadalupe no hemos tenido problemas últimamente, no hemos discutido ni tiene problemas en la escuela", relató. La menor asiste a la EPET n°9 y tiene doble escolaridad. La salida en la tarde de ayer fue cerca de las 18 y desde ahí no volvió a la institución.