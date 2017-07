"Ay Alfredo! una parte de mí se murió contigo": conmovedoras palabras de la madre de Turcumán

A un mes de la desaparición física de Alfredo Turcumán, el joven que fue asesinado por su pareja al recibir una puñalada en el corazón, la madre de la víctima se expresó en las redes sociales.

El textual de su mensaje fue el siguiente:

"Hace un mes que partiste de este mundo mi niño, no hay palabras para describir el dolor que origina tu ausencia, sé que estás en un lugar mejor donde ya no sufres y que el camino doloroso lo transitamos acá, pero mi enojo con la vida es tan grande que me asfixia. AY MI ALFREDO, una parte de mi ser murió contigo, estoy incompleta hijo de mi corazón, sé que en algún momento estaremos juntos nuevamente.

MI CORAZON, CONTIGO MI NIÑO".

Embed

Mientras tanto, la causa continúa y la Justicia intenta recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para lograr el procesamiento de la pareja de Alfredo, Claudia Moya.