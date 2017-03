Alertan sobre una nueva modalidad de robo de autos en Chile

Los controles remotos "universales" que todo el mundo tiene en su casa son una herramienta utilizada por los cacos chilenos para hacerse autos ajenos en las playas de estacionamiento de supermercados.

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, el subprefecto Guillermo Namor aceptó que se ha puesto en práctica esa modalidad: "Efectivamente nos hemos encontrado en el último tiempo con automóviles robados que no presentan indicios de que les hayan roto la chapa o algo por el estilo y presumimos que los delincuentes están utilizando estos controles remotos universales que vulneran los sistemas de seguridad que tienen los vehículos, porque estos controles tienen la particularidad de desactivar todos los sistemas, incluso las alarmas, quedando los autos totalmente expuestos", indicó Namor.

El policía manifestó que la situación ya se está produciendo tanto en La Serena, Coquimbo y Ovalle, y además, explicó que los delincuentes están prefiriendo este método ya que cambia la figura penal. "Al no haber uso de fuerza, porque no se rompen los vidrios del auto, ni la chapa ya no podríamos estar hablando de robo con fuerza, lo que tenemos aquí es el delito de hurto que tiene una pena mucho menor. De manera que los antisociales lo están prefiriendo evidentemente", dijo Namor.

En relación a si existen autos que no sean vulnerables a estos controles remotos, Namor indicó que "todavía no se ha podido encontrar un método para neutralizar este método que están usando los antisociales, pero sí nos hemos puesto en contacto con algunas empresas de seguridad y se está trabajando en el tema", sostuvo.