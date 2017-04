Ahora investigarán a las maestras de Florencia Di Marco

Mientras la Justicia de San Luis avanza en la investigación de los abusos y el crimen de Florencia Di Marco, la niña mendocina de 12 años, el caso también a partir de ahora enfocará hacia Mendoza.

Precisamente, será en la ciudad de Palmira, departamento de San Martín, lugar donde asistió a la escuela la víctima hasta el año pasado. Es que las docentes del colegio Florentino Ameghino se han transformado en partícipes claves en la causa al confesar que sospechaban de los vejámenes (ver en despiece los audios que trascendieron) y que sólo se lo hicieron saber a la madre de la menor. Y esto último, al parecer, también las pone en falta, ya que ahora la Dirección General de Escuelas (DGE) hará una investigación interna para saber por qué no activaron los protocolos establecidos para casos de abusos que son detectados en los establecimientos.

El titular de la DGE, Jaime Correas, en una nota con Canal 7 Mendoza se refirió a la pesquisa que se abrió desde su área: "Aparece, por ahora, esta presunta responsabilidad de una docente de la escuela, a raíz de una declaración que ella le hace a la Justicia. A partir de eso, empieza una investigación interna de la DGE, ya que hay un protocolo que seguir a cuando hay una serie de alertas. Existen mecanismos de denuncias si aparece la mera presunción de un hecho como este".

"Por lo que maneja la Justicia, ella (la maestra) informalmente le habría dicho en un pasillo y en una entrega de boletines a la madre que observaba cosas raras. Frente a eso, la escuela debería haber activado el protocolo. Una serie de pasos y denuncias para hacer explícito esto. Hay organismos para esto", insistió Correas, que agregó: "Lo grave de esta situación es que fue una cosa informal, no quedó un acta. Se lo comunicó, por lo que vemos periodísticamente, a la persona menos indicada. Si se hubiera seguido el protocolo, habría intervenido la Justicia, que no fue lo que pasó".

"Pueden haber sanciones internas, suspensiones, apartamientos. Son fallas administrativas, en este caso trasciende y con connotaciones penales", puntualizó el director de Escuelas.

Más allá de las conductas extrañas de Florencia en la escuela, habían otros hechos particulares. "Nos llamó la atención las ausencias reiteradas de la niñita a clases. A los pocos días se pide el pase de la niña, ahí debería haber estado la alarma, eso es lo que estamos investigando. No había indicios tan claros como en el seno familiar", cerró Correas.

El caso tiene a Lucas Gómez, padrastro de la víctima, detenido e imputado por los abusos y el crimen, y a Carina Di Marco, la madre, en la cárcel acusada de encubrir las violaciones a su hija.

Audios claves y reveladores entre las educadoras

En lo estrictamente penal, cuya causa lleva la jueza de San Luis Virginia Palacios, las maestras de Mendoza también son testigos claves en la acusación sobre la madre de Florencia y su presunto encubrimiento de los abusos.





La Justicia puntana tiene en su poder los audios de las docentes que hablaban cuando desapareció la menor, elementos que trascendieron públicamente.





A continuación la transcripciones de las conversaciones, reflejadas en el sitio digital del diario La República: "Ay, chicas, ojalá que no le haya pasado nada, pero el infeliz del padrastro seguro tiene algo que ver, porque cuando nosotros la teníamos, él la acariciaba a la niña y muchas veces. Nos contó a mí y a María Teresa que él la acariciaba, que se metía en la pieza para ver si ella estaba durmiendo, si estaba tapada", dice el audio de una maestra, que la policía rescató.





"Y cuando nosotros le dijimos a la madre que ella nos había contado eso, para que tuviera cuidado, la madre no nos creyó y dijo que la Florencia mentía, que era rementirosa y que el novio de ella la quería mucho, por eso hacía eso, por eso la cuidaba y todo, así que ojalá, chicas, que no vaya a ser cosa que el padrastro este, para mí, me da mala espina, para mí que el coso algo tiene que ver, chicas, en serio, pobre niña porque era tan dulce, tímida y confiaba mucho en nosotros y nos llegó a decir eso, me da una impotencia porque seguro algo tiene que ver el padrastro, seguro, chicas, ojalá me equivoque y Dios quiera y la Virgen que la niña esté con vida y bien".