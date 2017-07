Advierten que está mal señalizado el lugar de la ruta 40 en el que murieron 3 chicos en un accidente

Mucho se dijo acerca de la mala señalización en la obra que se está realizando en la Ruta Nacional 40, pocos kilómetros antes de llegar a San Juan, donde el lunes murieron tres menores de edad tras volcar la camioneta en la que viajaban.

A tres días del trágico siniestro, el camino sigue mal señalizado, ya que por la noche no hay más luz que la refractaria de los tachos plásticos que delimitan el desnivel entre la ruta vieja y el espacio donde están haciendo la nueva.

Lo que hay es lo que había. Tres carteles a mano derecha, si el vehículo va hacia San Juan, indican que a 500 metros, 300 metros y 100 metros se está realizando una obra, por lo cual es necesario bajar la velocidad para transitar.

Además, durante el día hay conos unos 100 metros antes de llegar al sitio exacto de la obra, pero los trabajadores afirman que por la noche los retiran porque no hay quién los cuide y se los roban.

En el inicio, a la mitad y sobre el final del espacio en el que se está trabajando, hay colocados tachos plásticos, con conos intermedios, delimitando el camino. En la madrugada del accidente, únicamente había tachos.

"Lo que falta sobre todo son señales lumínicas. Las más comunes son las flechas que indican dónde hay una obra y por la noche se ven a kilómetros de distancia", expresó Juan Videla (33), camionero local que todos los días cruza hacia Mendoza y que estuvo presente al momento del vuelco de la camioneta el lunes en las primeras horas de la mañana, cuando estaba oscuro.

"Yo paso todos los días por acá porque voy a llevar vinos a Mendoza. Es una vergüenza que se pague todo lo que se paga en los controles y las rutas estén en este estado", disparó.





"No puede ser que no haya señalización lumínica por la noche. De madrugada no se ve que hay una obra sobre la ruta", cerró el camionero.