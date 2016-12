Polémica con un video que compartió Andrés Calamaro que parodia al feminismo

Andrés Calamaro quedó envuelto en una polémica por las redes sociales luego de que compartiera en sus cuentas de Twitter y Facebook el video de un conocido Youtuber español donde se parodia al feminismo.

El polémico video, que cuenta con casi 1 millón de visitas, el Youtuber español Zorman arremete contra el movimiento feminista.

En una de las líneas del tema dice: "La empatía y la razón no entran en mi pensamiento, la solución en esta vida no es la educación, sino gritar a todo el mundo que yo tengo la razón. Mi feminismo violento no es ninguna moda".





En el caso del cantante, su publicación causó sorpresa entre sus fanáticos, quienes tuvieron opiniones divididas frente a la canción y luego terminó borrando el post.