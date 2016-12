Polémica en las redes porque no citaron a la goleadora Noel Barrionuevo para Las Leonas

Noel Barrionuevo, integrante importante de la Selección argentina de hockey sobre césped, Las Leonas, explotó contra la decisión del entrenador Gabriel Minadeo de dejarla fuera de la convocatoria para 2017, al igual que otras cinco jugadoras que formaron parte del ciclo olímpico para Río de Janeiro 2016.



Además de Barrionuevo, fueron descartadas por Minadeo Victoria Zuloaga, Gabriela Aguirre, Carla Dupuy, Jimena Cedrés y Pilar Romang, quienes estuvieron en el plantel que quedó eliminado tempranamente de los Juegos Olímpicos, en agosto pasado.



Ante esta decisión, Barrionuevo hizo su descargo a través de las redes sociales, justo antes de tener que disputar la final de la Liga Metropolitana.



"Hoy ha sido un día difícil para mí y por eso quiero compartirles mi sentimiento. En primer lugar me parece importante resaltar que respeto la decisión de no ser convocada aunque no la comparto", explicó.



"Tampoco coincido del todo con el tiempo y la forma en que se anunció esta lista (como saben, mañana y pasado es la final del Metropolitano). Llevo más de diez años jugando en Las Leonas y, como muchos saben, he priorizado durante mucho tiempo quedarme en el país para estar siempre disponible en los procesos de la Selección. En un punto, me siento dolida", agregó.



La renovación, además, incluyó la citación de 14 de las recientes campeonas mundiales junior (el pasado domingo).



Apenas conocida la decisión, se dispararon críticas de parte de exjugadores históricas de Las Leonas como Mercedes Margalot, quien señaló en su cuenta de la red social Twitter: "Dejar afuera jugadoras a dos días de sus finales y/o descensos, me parece muy poco atinado. Hace 4 meses que terminaron los JJOO, hubo tiempo".



A las declaraciones de Margalot se sumó otra exjugadora como Magdalena Aicega, quien agregó "¡Totalmente de acuerdo! ¡¡No era el momento!! Hay que cambiar muchas cosas". Las Leonas retomarán los entrenamientos en febrero y para ello el entrenador Gabriel Minadeo dio a conocer una nómina de 28 jugadoras que tiene como incorporaciones a 14 de las recientes campeonas mundiales Junior.