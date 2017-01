Polémica del día: el acceso a la Circunvalación fue la mancha del estreno

Menos de dos kilómetros restaban para el final de la primera etapa de la Vuelta a San Juan cuando llegó la gran polémica de la jornada. El pelotón mayoritario perdió a varios ciclistas que equivocaron el camino y lograron ingresar al anillo principal de la Avenida de Circunvalación.

La competencia viajaba por Hipolito Yrigoyen de este a oeste y cuando debía girar a la izquierda comenzaron los problemas. Un banderillero no fue suficiente para un gran número de ciclistas que utilizaba casi toda la calzada y no pudieron tomar el acceso. Decidieron continuar por el lateral pero no había otra alternativa para sumarse a los líderes.

La bronca quedó reflejada en los casi 30 pedaleros que tomaron la bici y la cargaron al hombro para saltar el guardarrail y llegar a la meta.

Ese gran inconveniente generó que los ánimos no fueran los mejores en la zona de la llegada. Algunos argumentaron que el desvío de los auxilios y periodistas los terminó confundiendo.

Embed ¡En los últimos km sin saber de quién es la culpa se confundieron de carretera y algunos entraros a pie! #VueltaSJ pic.twitter.com/SmU6IP3F6J — Revista Alpe d'Huez (@Alpe__dHuez) 23 de enero de 2017