¡Pipón! Higuaín volvió a festejar y Juventus manda en la tabla del Calcio

El delantero argentino Gonzalo Higuaín convirtió un gol en la victoria de Juventus sobre Sassuolo por 2-0, como visitante, y alcanzó a Mauro Icardi, de Inter, en la tabla de artilleros de la Serie A de Italia.También anotaron en la 22da. fecha sus compatriotas Giovanni Simeone, en dos oportunidades, en el empate de Genoa 3-3 ante Fiorentina, y Rodrigo de Paul para la victoria de Udinese sobre Milan (2-1)El "Pipita" fue titular junto al cordobés Paulo Dybala y a los a los nueve minutos del primer tiempo marcó el 1-0 para el pentacampeón italiano que lidera el torneo con 51 puntos.El atacante del seleccionado argentino llegó a los quince goles en la temporada e igualó a Mauro Icardi, de Inter, y al bosnio Edin Dzeko, de Roma, en la tabla de artilleros de la liga.El ex River Plate también participó junto a Dybala de la jugada que derivó en el gol del mediocampista alemán Sami Khedira a los 25 minutos del primer tiempo.La "Vecchia Signora", que tiene un partido menos, le sacó cuatro puntos de ventaja al escolta Roma, que cayó con Sampdoria 3-2, como visitante.En el equipo de la capital fueron titulares Federico Fazio y Diego Perotti e ingresó Leandro Paredes, mientras que en el dueño de casa hizo lo propio el defensor Matías Silvestre (Ricardo Alvarez no entró).El delantero Giovanni Simeone, ex River Plate y Banfield, marcó un doblete para Genoa, que empató con Fiorentina por 3-3, como visitante.El hijo del "Cholo" Simeone, que lleva diez gritos en el certamen, fue titular junto Nicolás Burdisso, Ezequiel Muñoz y Lucas Orban y anotó el 2-1 y 3-3, de penal, y salvó a Genoa, que seis partidos sin ganar, de una nueva derrota.Por su parte, el mediocampista Rodrigo de Paul, ex Racing Club, marcó su primer gol en Udinese, que superó a Milan por 2-1, como local.En el "Rossonero" fue titular el defensor Gabriel Paletta y Leonel Vangioni ingresó para jugar los últimos quince minutos.Torino (Juan Iturbe) 1- Atalanta (Alejandro Gómez) 1; Cagliari 1- Bologna 1; Crotone 4- Empoli 1. Desde las 16.45 jugarán Napoli-Palermo.El gol de Pipita Higuaín para el 1 a 0 parcial de Juventus Khedira anotó el 2 a 0: