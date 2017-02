Permiso laboral: Pide una hora diaria para tener sexo y ser feliz

Un cambio radical está en ciernes en la ciudad sueca de Overtornea. Es que se estudia, a partir de un proyecto del concejal Per-Erik Muskos, la posibilidad de tener una hora pagada de descanso en el trabajo para ir a casa y tener relaciones sexuales con sus parejas.

Muskos ha argumentado que las parejas no pasan juntas el tiempo suficiente, por lo que es menester darles tiempo libre para que pasen más tiempo junto a sus amantes.

Según el concejal, "hay estudios que demuestran que el sexo es saludable", si bien ha reconocido que es difícil verificar que los trabajadores dedican esa hora para ir a sus casa y practicar sexo. "No puede garantizar que un trabajador no se vaya a pasear en lugar de hacerlo", ha argumentado Muskos, quien no obstante no ve ninguna razón para que no salga adelante su propuesta.

Tras los finlandeses y los franceses, los trabajadores suecos son los que menos horas trabajan de Europa con 1.685 de promedio en 2015, según un estudio del instituto de investigación económica Coe-Rexecode.