Pelota detenida: Futbolistas Agremiados anunció un paro por las deudas salariales

El sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) anunció este viernes un paro con retención de actividades, al considerar que no están dadas "las condiciones" para reiniciar el fútbol el próximo fin de semana, en medio de la caótica situación económica de los clubes.



"FAA considera que no se encuentran dadas las condiciones para dar comienzo a la segunda parte de los torneos organizados por AFA, previsto en principio para el 3 de marzo, en el caso de Primera División, por lo cual comunicamos que los futbolistas retendrán tareas y no participarán en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente detallada", explicó en un comunicado de prensa oficial el gremio.